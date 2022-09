Mit einem zweitägigen Theaterfestival startet das Pfalztheater am Wochenende in die neue Saison unter dem Motto „Auf.Um.Bruch“. Neben einem Blick hinter die Kulissen warten Musik, Tanz und Schauspiel in und ums Große Haus und die Werkstattbühne auf Besucher.

Am Samstag, 17. September, beginnt um 13 Uhr der Tag der offenen Tür. Dann kann Künstlerinnen und Künstlern in den Werkstätten Schneiderei, Maske, Requisite und Hexenküche über die Schultern geschaut werden und eigene handwerkliche Fähigkeiten dürfen ausprobiert werden. Im Großen Haus warten ein Tanztraining und exklusive Bühnenführungen, bevor um 20 Uhr die große Eröffnungsgala über die Bühne geht. Im Unteren Foyer ist nicht nur fürs leibliche Wohl gesorgt – Bigband und Rockband des Rittersberg-Gymnasiums unterhalten schwungvoll. Im Mittleren Foyer steht der große Kostümverkauf im Mittelpunkt, das Dynamikum Pirmasens stellt aus und an der Theaterkasse gibt es Informationen und es werden Theaterabos verkauft.

Auch ums Theater ist etwas los: Kinderspiele, eine Präsentation des Malsaals im Theaterhof, Infostand mit Glücksrad, Torwand und Hüpfburg sorgen für Kurzweil bei Jung und Alt. Aus dem Lastwagen lesen Schauspieler aus Christian Barons „Ein Mann seiner Klasse“, und in der Villa Munzinger gibt es eine kleine Ausstellung des Bezirksverbands Pfalz zur Lauterer Theatergeschichte.

Schauspielerische Überraschungen im „Drama-Lift“

Im Theater gibt’s außerdem „Dirigieren für alle“ mit der Pfalzphilharmonie und das „Amadea Quartett“ im Orchesterproberaum, eine Mitsingaktion mit Chordirektor Gerhard Polifka im Chorsaal, ein Krabbelkonzert, Tanzschule und Offene Tanzprobe im Ballettsaal; Schauspielworkshop, Kinderzirkus und Rudelsingen auf der Probebühne 2; Klopoesie mit Hannelore Bähr und Rainer Furch; schauspielerische Überraschungen im „Drama-Lift“.

Auf der Werkstattbühne findet um 17 Uhr die Wiederaufnahmepremiere des Musicals „Songs For A New World“ statt. Vorher geben Schauspieler dort den „Tragödienbastard“. Ab 22 Uhr heißt es dann Abschwoofen in der Pfalztheater-Disco: DJ Günni legt bis 1 Uhr Vinyl aus den 1960ern, 70ern und 80ern auf. Danach übernimmt DJ Yvi und spielt Indietronic-Electronic-Dancemusic. Für alle Aktivitäten am Samstag gilt „Eintritt frei“, nur für die Vorstellung „Songs“ braucht man Eintrittskarten.

Am Sonntag, 18. September, beginnt der Tag mit einem Weißbierbrunch im Theaterfoyer. Dazu spielen die „Riesling Böhmischen“. Ab 14.30 Uhr öffnet das Operncafé im Mittleren Foyer. Zu Kaffee und Kuchen gibt es musikalische Unterhaltung mit den Opernstudiomitgliedern.

Die Vorstellung „Der Fiskus“ auf der Werkstattbühne beschließt um 16 Uhr das Theaterwochenende (Karten erforderlich). Weitere Infos online: www.pfalztheater.de.