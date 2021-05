Vorbei sind die Zeiten der gemütlichen Spieleabende mit Freunden. Deshalb hat Ramon Kupper sich etwas einfallen lassen: Der Inhaber des Spielwarenladens Battle Bears Trading Cards and Games richtet im Lockdown regelmäßig Wettkämpfe zum japanischen Sammelkartenspiel Yu-Gi-Oh! im Internet aus.

Statt Freunde zu treffen müssen derzeit Smartphone und Computer herhalten, um in Kontakt zu bleiben oder zu spielen. Aber ein Kartenspiel wie Yu-Gi-Oh! online auszutragen, hört sich mehr als kompliziert an.

„Alles halb so schlimm“, sagt Kupper, „die technischen Hürden dafür sind nicht allzu hoch.“ Man brauche nur ein Mikrofon, eine Webcam, ein Smartphone und eine dazu gehörige Halterung, damit die Spieler das eigene Spielfeld vor sich auf dem Tisch abfilmen und so dem Gegner in der digitalen Welt sichtbar machen können. Der wichtigste Bestandteil des Abends – ein Yu-Gi-Oh!-Kartendeck bestehend aus 40 bis 60 Sammelkarten – darf natürlich nicht fehlen.

Zusätzlich ist einmalig die Installation eines Programms namens Discord nötig. Das bietet die Plattform, auf der sich die Spieler treffen und unterhalten können. Schon nach wenigen Minuten ist der Computer für den Abend eingerichtet.

Starke Gemeinschaft entwickelt

Es kann losgehen – trotzdem ist die Situation zunächst etwas ungewohnt: Denn in einem Vorraum zu den eigentlichen Spielräumen ist zuerst nur Stimmengewirr zu hören. Die Gesichter dahinter bleiben zum Teil verborgen. Wer sich nicht zeigen möchte, lässt die Kamera einfach aus.

Die Gesprächsinhalte hingegen verraten: Wirklich unpersönlich ist das Online-Treffen nicht. Die Teilnehmer kennen sich von zahlreichen Spielerunden in Kuppers Laden vor dem Lockdown. „Über die Zeit ist eine Community mit Freundschaften entstanden“, erzählt dieser stolz. Bis zu 30 Personen hielten sich in der Vor-Corona-Zeit an den Spieleabenden im Laden auf, um das Kartenspiel zu spielen. Darunter befinden sich langjährige Fans, wie der 21-jährige Joshua. Er selbst sagt von sich, dass er „in der Grundschule damit angefangen und irgendwie nie damit aufgehört“ habe. Teilnehmer Andreas hingegen hat das japanische Kartenspiel erst vor gut drei Jahren für sich entdeckt.

So verging – vor Corona – kaum ein Tag, an dem nicht fast 80 Prozent der Spielfläche im Geschäft in der Schubertstraße besetzt waren, verdeutlicht Kupper.

Spiel auf Distanz bietet Nachteile

Online hat sich die Anzahl hingegen auf vier bis acht Spieler reduziert. „Es ist eben kein vollwertiger Ersatz“, erklärt Teilnehmer Andreas vor seiner nächsten Online-Begegnung. Trotzdem sei er über das Angebot froh. Hinzu kämen seltener technische Schwierigkeiten mit Ton und Bild. „Es ist machbar. Aber am Tisch im Laden ist es angenehmer.“

Schließlich sei das Spiel fernab des Kamerablicks leicht zu manipulieren. „Unter Freunden ist das okay, für Turniere, wie die Regionals, aber unpraktisch.“ Damit meint er das Qualifikationsturnier für die Yu-Gi-Oh!-Weltmeisterschaft in der Burgherrenhalle in Hohenecken, das Kupper im Februar 2020 mit 150 Teilnehmern kurz vor Beginn der Corona-Pandemie noch austragen konnte.

Immer mit den Händen vor der Kamera

Um unfaires Spiel zu vermeiden, mischen Andreas und sein Gegner Jonas bewusst vor der Kamera die Karten. Generell bleiben die Hände meistens gut sichtbar vor der Kamera. Außerdem fällt auf: Miteinander reden scheint bei dem Spiel auf Distanz unablässig. Für Außenstehende hört sich der Fachjargon jedoch wie eine fremde Sprache an.

Ansonsten ähnele das Spielprozedere dem in der analogen Welt: Eine Begegnung zweier Spieler dauere etwa 40 bis 50 Minuten, schätzt Kupper. In der Spielzeit werden drei Runden gespielt. Als Sieger der Begegnung gehe hervor, wer mindestens zwei von drei Runden gewonnen hat. „Die Ergebnisse kommen in ein Turnierprogramm. Das legt neben den Platzierungen dann auch fest, wer als nächstes gegeneinander antritt.“

Dem Sieger des kleinen Online-Turniers winkt am Ende des Abends sogar ein Preis: Die sogenannten Booster-Päckchen enthalten weitere Yu-Gi-Oh!-Karten, die der Hersteller nicht zum freien Verkauf anbietet.

„Battle Bear“ plant weitere Online-Aktionen

„Ein bisschen Anreiz macht es interessanter“, sagt Kupper. Er will seinen Stammkunden trotz des geschlossenen Ladens mit einem vielfältigen Sortiment an Brettspielen sowie Bastelutensilien für Modellbau und Miniaturspiele Abwechslung zum Alltag bieten. Er scherzt: „Wir haben so etwas wie einen Versorgungsauftrag: Wir bewahren die Leute vor dem Wahnsinn.“

Deswegen biete er über die Geschäftsseite sowie soziale Netzwerke einen Bestell- und Abholservice an. Zusätzlich plant Kupper neben Yu-Gi-Oh!-Turnieren auch „Mischungen aus Aktionen und kurzweiligen Events“ im Online-Bereich. „Beispielsweise haben wir drei Online-Termine zur Pokémon-Ladenmeisterschaft oder einen Malwettbewerb für Miniaturen, der im noch Februar stattfindet. „Wir hoffen, dass wir damit die Stimmung heben.“

Zur Sache: Was ist Yu-Gi-Oh?

Das Sammelkartenspiel, häufig auch TCG (Abkürzung für Trading Card Game) genannt, stammt von dem japanischen Unternehmen Konami aus dem Jahr 1999. Die Grundidee des Spiels ist den gleichnamigen Manga von Kazuki Takahashi angelehnt.

Im Spiel treten zwei Spieler gegeneinander an. Zu Beginn der Runde zieht jeder Spieler Karten. Diese bestehen aus Monster-, Zauber- und Fallenkarten, die jeweils eigene Effekte besitzen. Mit diesen Effekten werden entweder eigene Vorteile oder Angriffsstärke erlangt oder dem Gegenüber Schaden zugefügt. Ziel des Spiels ist es, die Lebenspunkte des Gegenübers zu zerstören, während man die eigenen Punkte verteidigt.

Besonders an der Form des Sammelkartenspiels ist, dass wertvolle Karten nicht im Handel gekauft werden können. Stattdessen müssen diese in Turnieren gewonnen oder im Laufe der Zeit ertauscht werden. Ziel ist es somit, längerfristig strategische Decks aufzubauen, um in Turniersituationen weniger dem Zufall zu überlassen.