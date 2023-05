Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zocken, wetten, daddeln – der Glücksspielmarkt boomt. Seit Corona vor allem im Internet. Was oft als harmloser Zeitvertreib beginnt, zieht so manchen in seinen Sog bis hin zur Sucht. Um ihr zu entkommen, ist meist professionelle Hilfe gefragt.

„Viele kommen erst dann, wenn nichts mehr geht. Weil ihnen die Schulden über den Kopf wachsen, sie ihr Leben nicht mehr im Griff haben und der Druck so stark geworden ist, dass sie nicht mehr