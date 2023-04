Die unendliche Geschichte hat ein Ende: Nach fast zwei Jahren ist gestern der Spielplatz im Neubaugebiet Zwerchäcker in Siegelbach eröffnet worden. Nicht, ohne an die bautechnischen Probleme zu erinnern, die die Nutzung des Spielplatzes verzögert haben.

Die Frühlingssonne flutete die 1300 Quadratmeter große abschüssige Grünflache im Herzen des Neubaugebietes, als eine Gruppe Kinder der benachbarten protestantischen Kindertagesstätte in Begleitung von Leiterin Christina Will und Erzieherin Anke Emmer-Hüttenberger die Spielgeräte stürmten. „Es hat lange gedauert“, so Will. Auch wenn Siegelbach mit insgesamt sechs Spielplätzen gut ausgestattet sei, hätten weder Kinder noch Eltern aus dem Neubaugebiet verstanden, dass der Platz zwar komplett angelegt, aber nicht nutzbar war. „Die Türen beider Zugänge waren immer verschlossen.“ Gleichzeitig habe man den Kindern erklären müssen, dass der Spielplatz noch nicht fertig sei, sagt Will.

Die Freude der Kinder war ihnen ins Gesicht geschrieben, als sie, kaum auf der Rasenfläche angekommen, Rutschbahn und Klettergerüst, Schaukel und Wippen in Beschlag nahmen. Zusammen mit einer Brezel und Limonade, die der Ortsbeirat Siegelbach spendiert hatte, machte es den Kleinen doppelten Spaß, das nachzuholen, worauf sie so lange warten mussten.

Es war nicht die große Einweihung, zu der die WVE, die Erschließungsgesellschaft des Neubaugebiets, zusammen mit dem Ortsbeirat Siegelbach am Freitagvormittag eingeladen hatte. Es war ein Zusammentreffen ohne Eltern und ohne Kinder des neuen Wohngebiets, die eigentlichen Nutzer der Anlage.

Spielgeräte bereits im Oktober 2021 abgenommen

Gegenüber der RHEINPFALZ erinnerte Rudi Klemmer, stellvertretender Ortsvorsteher (SPD), an den Baubeginn des Spielplatzes im Mai 2021. Die Abnahme der Spielgeräte durch den TÜV sei noch im Oktober erfolgt, jedoch habe das Referat Grünflächen der Stadtverwaltung die Abnahme der Anlage wegen mangelnder Entwässerung des Bodens und aus Haftungsgründen verweigert. „Der Lehmboden hat das Versickern des Regenwassers verhindert.“ Für Kinder und Eltern sei das Problem schlecht zu vermitteln gewesen, erinnert Klemmer an die Verärgerung und an Proteste der Eltern. „Während dieser Zeit haben viele Kinder klettern gelernt“, hält Klemmer nicht hinterm Berg und berichtet von der Anziehungskraft des Spielplatzes und der Lust der Kinder, über den Zaun zu steigen, um die Spielgeräte zu nutzen.

„So etwas darf nicht sein“

„So etwas darf nicht sein“, schimpfte Ortsbeiratsmitglied Professor Horst Hammacher (FWG) über die Vorgehensweise, das Neubaugebiet zu erschließen. Bebauung und Anlage des Spielplatzes hätten parallel laufen müssen. „Das ist, wie wenn man einem Kaninchen eine Rübe vor die Nase hält, das diese nicht fressen darf“, erinnert er an die bereits vorhandenen Spielgeräte, die wegen der Bodenmängel nicht nutzbar gewesen seien. Im Ortsbeirat seien sich die Fraktionen zwar nicht immer einig. „In Sachen Spielplatz waren wir einer Meinung.“

Auch die Ortsbeiratsmitglieder Anita Anspach-Olfers und Robert Gorris, beide SPD, wussten von der Unzufriedenheit junger Familien mit Kindern zu berichten. Als Vermutungen von Betroffenen für die Nicht-Eröffnung des Spielplatzes erinnerten sie an einen etwaigen Schlüsselverlust der Stadt oder ein wertvolles Kunstobjekt, das nur zum Anschauen errichtet wurde. Als Stadtratsmitglied habe sie das Thema Spielplatz im Neubaugebiet Zwerchäcker auch mehrmals im Stadtrat eingebracht, so Anspach-Olfers. „Doch ohne Resonanz“, bedauert sie.

WVE spricht von unvorhersehbaren Bodenproblemen

Elisabeth Steinbacher, zuständig für die Erschließung von Neubaugebieten bei der WVE, erinnerte daran, dass die Errichtung des Spielplatz für den dritten von insgesamt vier Bauabschnitten vorgesehen war. Die WVE bedauere, dass das Vorhaben durch unvorhersehbare Bodenprobleme habe nicht erreicht werden können. Um das Gelände begehbar zu machen, hätten nachträglich aufwendige Bodenarbeiten erfolgen müssen, erinnerte Steinbacher an die Einbringung von Drainagen um die Spielgeräte und den Einbau von Sickerstrecken, die zu einem Rückhaltebecken führen. Schließlich hätte der Rasen erneuert werden müssen. Insgesamt seien für die Errichtung des Spielplatzes 150.000 Euro angefallen, so die Diplom-Ingenieurin der WVE.