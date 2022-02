Aufgrund von Quarantänemaßnahmen im Ensemble gibt es für die kommenden Tage mehrere Änderungen im Spielplan des Pfalztheaters: Die Aufführung von James Sutherlands neuem Tanzabend „Kassandra“ am Sonntag, 6. Februar, muss ersatzlos entfallen. Die für den 9., 10. und 11. Februar geplanten Aufführungen von „Tanz.5: What’s next?“ auf der Werkstattbühne können ebenfalls nicht stattfinden. Nachholtermine gibt es am Samstag, 26. Februar, 20 Uhr, und am Sonntag, 27. Februar, 18.30 Uhr. Wegen großer Nachfrage findet dafür am Donnerstag, 10. Februar, 20 Uhr, eine weitere Aufführung des Schlagerabends „Das gibt’s nur einmal“ auf der Werkstattbühne statt.