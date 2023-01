Die Schließung des MVZ Gynäkologie in der Schneiderstraße hat die gynäkologische Versorgung in Kaiserslautern dramatisch zugespitzt. Die Praxisteams der Frauenärztinnen Anne Schwiebus und Monika Helb-Jäger arbeiten teilweise über ihre Belastungsgrenze hinaus. Eine Entspannung der Situation ist nicht in Sicht.

Vor der Wahl: Im Rennen um die Oberbürgermeisterwahl wollen die Wähler auch in den Sozialen Medien überzeugt werden. Auf Facebook, Instagram und Co. teilen die Kandidaten teils private Einblicke und machen auch vor Tik-Tok-Trends nicht halt. Mit Erfolg?

In Siegelbach gibt es einen schönen, neuen Spielplatz. Genau dort, wo sich gerade viele junge Familien niedergelassen haben – im Neubaugebiet Zwerchäcker. Doch seit Sommer 2021 sind die Spielgeräte ungenutzt. Kinder und Eltern sind fassungslos. Die WVE als Erschließungsgesellschaft erklärt die Gründe – und verrät, wann endlich geöffnet wird.

Ein spezielles Training für an Multiple Sklerose und Parkinson erkrankte Menschen bietet das Abele Gesundheitszentrum in Enkenbach an. Was wird da genau gemacht? Ein Schnuppertraining gibt Aufschluss.

In Martinshöhe sind die Interessenten für das Neubaugebiet in Scharen davongelaufen. Das sah einmal ganz anders aus. Jetzt muss sich die Gemeinde etwas einfallen lassen.

Stefan Roßkopf ist kein klassischer „Tatort“-Schauer. Ausnahme: Das ARD-Krimiformat thematisiert, wie am Sonntag geschehen, ein Saar-Pfalz-Derby im Fußball. Dann muss der Pressesprecher des 1. FC Kaiserslautern schon von Amtswegen den Fernseher einschalten. Der Fall, der vom Team Saarbrücken angegangen und gelöst wurde, spielte im Umfeld eines Profi-Fußballclubs in der saarländischen Landeshauptstadt.