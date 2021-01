In Sachen erste eStadtmeisterschaft in Kaiserslautern überschlagen sich weiter die Ereignisse. Bei Organisationsleiter Marvin Müller glühten am Montag die Drähte, und jetzt gibt es die nächste Neuerung: Die Spiele werden vom Verband gestreamt.

Seit Montag ist der Spielplan und damit auch die Ergebnisliste auf der Internetplattform Fussball.de zu finden. Unter „Alle Ligen“, „Südwest“, „Hallenturniere“, „Freizeitsport“, „Hallen-Kreisturnier“ oder über den Mannschaftsspielplan der jeweiligen Teams ist der Wettbewerb eingetragen. Nach Gruppen sortiert sind die einzelnen Paarungen aufgelistet, die bis Freitag auf dem Spielplan stehen.

Live auf ErbseTV

Die ersten Partien gingen am Montag bereits über die Bühne. Das Turnier eröffneten der SV Wiesenthalerhof und die FCK-Portugiesen aus Gruppe D, live zu verfolgen über „ErbseTV“, den YouTube-Kanal des VfR Kaiserslautern, der den Wettbewerb organisiert.

Bis Freitag, 18 Uhr, laufen die Gruppenspiele, am Samstag nach Zwischenrunde und Finalspielen entscheidet sich, welcher Verein aus der Stadt den Pokal der RHEINPFALZ überreicht bekommt.

Infos