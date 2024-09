1984 ging es in der Slevogtstraße mit der Betreuung in der Spiel- und Lernstube Rappelkiste los. Mittlerweile nutzen bis zu 60 Kinder das Angebot, eine Kita in der Julius-Küchler-Straße gehört dazu. In der Slevogtstraße wird mehr als die klassische Kinderbetreuung angeboten.

Die bunt verzierten Fenster des schlichten Wohnblocks in der Slevogtstraße lassen schon von weitem erahnen, dass hier Kinder am Werk waren. Die Spiel- und Lernstube Rappelkiste ist ein fester Bestandteil des Stadtteils Kaiserslautern-Nordwest. In direkter Nähe zum Stadtteilbüro Slevfisch und einem städtischen Spielplatz ist die Einrichtung für viele Anwohner Anlaufstelle. Einrichtungsleiter Werner Butz schätzt das sehr. „Ich sehe mich nicht nur in der Verantwortung für die Kinder, sondern für das gesamte Viertel“, sagt er.

Kein klassischer Hort

Die Rappelkiste startete im Mai 1984 in einem einzigen Raum. Nach und nach wurde die Einrichtung um weitere ehemalige Schlichtraum-Wohnungen erweitert. Inzwischen betreuen die Mitarbeiter am Standort in der Slevogtstraße nachmittags 60 Kinder zwischen sechs und 14 Jahren. Sie alle kommen von der Schule dorthin, um zu essen, ihre Hausaufgaben zu machen und zu spielen. Laut Butz besteht die Rappelkiste aus zwei Gruppen à 30 Kindern, immer jeweils zehn Kinder sind einem Betreuer zugeordnet. Die Mitarbeiter der Rappelkiste kümmern sich nicht nur um die Kinder. Es sei kein klassischer Hort, sagt Butz. Vielmehr sei es das komplette soziale Netzwerk, das auf dem Fischerrück in den Blick genommen werden soll. Die Mitarbeiter sind im direkten Austausch mit der Familie, der Schule und anderen Einrichtungen. „Wir fungieren als Vermittler zwischen Schule und Eltern, beraten bei Erziehungsfragen und begleiten, falls nötig, auch zu Terminen“, erklärt Butz.

Der Großteil der Kinder besucht die wohnortnahe Schillerschule. Der Kontakt dorthin sei sehr eng, erklärt der Leiter der Rappelkiste. Halbjährlich setzen sich Vertreter von Schule und Einrichtung an einen Tisch, beraten wie sie die Kinder im Viertel und deren Familien bestmöglich unterstützen können, berichtet er. Aber auch sonst stünden die Betreuer der Spiel- und Lernstube mit den Lehrern im Austausch. Häufig seien es gar nicht die Eltern, die auf die Rappelkiste aufmerksam würden. Der Impuls komme oft aus dem schulischen oder sozialen Umfeld heraus, berichtet Butz.

Kita-Angebot ausgebaut

Seit einigen Jahren werden in der Rappelkiste nicht mehr nur Schulkinder betreut. Im Mai 2017 wurde eine Vorschulgruppe eingerichtet, die schwerpunktmäßig Flüchtlingskinder betreute. Daraus entwickelte sich eine Kindergartengruppe für Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Mit dem Umzug der Gruppe 2021 in das ehemalige Gebäude der Kita Mini Max in der Julius-Küchler-Straße baute die Kita Rappelkiste das Angebot aus. Sie bietet mittlerweile Platz für 66 Kinder in drei Gruppen. Perspektivisch sei laut Butz vorgesehen, die Kita auf 88 Plätze zu erweitern.

Für die Schulkindbetreuung in der Slevogtstraße sei die Kapazitätsgrenze längst erreicht, mehr als 60 Kinder könnten dort nicht betreut werden – entsprechend lang sei die Warteliste.

Einrichtungsleiter Werner Butz sagt, ihm sei es wichtig, jedem einzelnen Kind wertschätzend entgegen zu treten und mit und nicht gegen die Familien zu arbeiten. Nur so sei es möglich, den Lebensweg der Kinder positiv zu beeinflussen.

Regeln und Strukturen vorleben

In der Rappelkiste werde ein teiloffenes Konzept praktiziert. Den Kindern sollen Regeln und Strukturen vorgelebt werden, sie sollen sich aber auch frei und unabhängig entfalten können. „Wenn es beispielsweise um die Nutzung der Spielekonsole geht, wird mit den Kindern intensiv im Vorfeld besprochen, was und wie lange sie spielen dürfen. Es geht nicht darum, ihnen Dinge kategorisch zu verbieten, sondern mit ihnen gemeinsam Strukturen zu erarbeiten, die ihnen auch im späteren Leben hilfreich sein können“, erklärt Butz das Konzept der Spiel- und Lernstube. Außerdem werde den Kindern eine gesunde und ausgewogene Ernährung nahegebracht, in dem täglich frisch gekocht werde. Nachmittags haben die Kinder außerdem die Möglichkeit, an verschiedenen Spiel- und Freizeitangeboten teilzunehmen.

Der 40. Geburtstag der Einrichtung wurde in diesem Jahr beim Lauterer Westfest gefeiert. Ein großer Höhepunkt für die Kinder der Spiel- und Lernstube steht allerdings noch aus: Bald soll ein spendenfinanziertes Kleinspielfeld vor dem Gebäude gebaut werden.