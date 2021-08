Babak Anisi (Otterberg)

„Diesen Saisonstart haben wir uns erhofft. Mir war schon vor Rundenbeginn klar, dass meine Mannschaft in der Fußball-A-Klasse eine gute Rolle spielen würde, dass sie aber so einen tollen Start hinlegt, hätte ich nicht gedacht. Sechs Spiele haben wir bisher bestritten, davon fünf gewonnen und eins unentschieden gespielt. Dass es bei meiner Mannschaft so gut läuft, führe ich zum einen darauf zurück, dass sie nach der vergangenen Saison zusammengeblieben ist. Hinzu kommt noch, dass wir in der Defensive sehr an uns gearbeitet haben. So hat in vier unserer Spiele die Null hinten gestanden, und wir haben nur drei Gegentreffer kassiert. Im Spitzenspiel bekommen wir es mit Alsenborn zu tun, ein Riesenkaliber. Ich habe den SVA beobachtet. Die Mannschaft ist eine gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern, sie spielt stark und hat in Halit Osmani einen Spielertrainer, der einen guten Job macht. Ich bin froh, dass wir zu Hause auf unserem Kunstrasen spielen. Es ist ein Sechs-Punkte-Spiel, in dem zwei spielstarke Mannschaften aufeinandertreffen.“

Halit Osmani (Alsenborn)

„Wir treten beim Tabellenführer an und könnten ihn mit einem Sieg vom ersten Platz verdrängen. Diese Chance haben wir uns am Donnerstag mit einem 2:1-Erfolg in Erfenbach erkämpft. Damit sind wir nach Punkten mit Otterberg gleichgezogen. Knüpfen wir am Sonntag an diese Leistung an, dann können wir auch den Spitzenreiter schlagen. Wir bekommen es mit einem Gegner zu tun, der seit Rundenbeginn konstant stark spielt, vor allem in der Defensive. Die Otterberger haben aber auch in der Offensive einiges zu bieten. Die beiden Stürmer Timo Mangold und Aron Schady stehen mit zehn beziehungsweise sieben Toren ganz oben in der Torschützenliste. Ich schätze Babak Anisi als Trainer, er hat viel Ahnung vom Fußball und leistet gute Arbeit beim SVO. Am Sonntag treffen zwei spielstarke Mannschaften aufeinander. Aber es wird nicht nur auf das Spielerische ankommen, auch die Zweikampfstärke wird eine wichtige Rolle spielen. Am Ende der Saison wollen wir in der Tabelle vorne stehen. Meine Mannschaft kann das schaffen, sie hat Qualität.“

Trainer-Tipp

Babak Anisi

Halit Osmani 2:0

Otterberg - Alsenborn

1:2 8:0

Wiesenthalerhof - Morlautern II

3:0 2:1

VfL Kaiserslautern - TSG KL II

3:2 2:2

Erfenbach - VfR Kaiserslautern II

1:1 1:2

Katzweiler - Enkenbach