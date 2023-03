Im Verfolgerduell der Fußball-A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg kassierte der SV Otterberg gegen den TuS Göllheim die erste Niederlage nach exakt einem halben Jahr. Die Nordpfälzer hingegen wahrten mit dem 3:1 (0:1)-Erfolg ihre Chance auf den Aufstieg, den auch Otterberg längst noch nicht abgeschrieben hat.

Die Gäste aus Göllheim präsentierten sich lange Zeit als das zielstrebigere und engagiertere Team. Immer wieder initiierten Spielertrainer Daniel Ghoul und Edeltechniker Doruk Tras schnell vorgetragene Angriffe Richtung Otterberger Gehäuse. Doch Göllheim biss sich lange Zeit an der gut organisierten Abwehr der Einheimischen die Zähne aus, die optische Überlegenheit wurde schnell zur Makulatur.

Denn nach einer halben Stunde neigte sich die Waage mehr und mehr zugunsten der Otterberger, deren torgefährlichster Spieler Timo Mangold einmal mehr die Offensiv-Impulse setzte. Außenspieler Leandro Kempf konnte sich ein ums andere mal gekonnt in Szene setzen und zwang so Göllheims Keeper Alexander Ott zu höchster Wachsamkeit. Ein Ärgernis für Göllheims Spielertrainer Daniel Ghoul, der Positionstreue angemahnt hatte, aber mit ansehen musste, wie Otterberg im Zentrum mehr und mehr Oberwasser bekam.

Das 2:0 verpasst

Sekunden vor dem Halbzeitpfiff dann die fast schon folgerichtige Otterberger Führung: Johannes Terner schlug einen Freistoß aus der eigenen Hälfte vor das Gästetor, wo Mangold wartete und per Kopf einnetzte. Auch nach dem Wechsel ließen die Einheimischen nicht locker. Nachdem sich Göllheims Özkan nach einer Flanke verschätzte, vergab der wenige Minuten zuvor erst eingewechselte Jonas Lauhoff allein vor dem Gästegehäuse die 2:0-Führung (58.).

Es schien wie ein schriller Weckruf für den TuS Göllheim zu sein. Andreas Zahn schickte Leonard Avdylaj auf die Reise, der keine Mühe hatte, zum Ausgleich einzunetzen (61.). Die Gäste wollten jetzt mehr, intensivierten noch einmal ihre Angriffsbemühungen – und wurden belohnt. Nach einem Freistoß von Ghoul aus Linksaußenposition traf Özkan per Kopf zur Führung (74.), nur drei Minuten später gelang Özhan per Heber aus spitzem Winkel sogar das 3:1. Mangolds Kopfball an den Pfosten (84.) hätte noch einmal für Spannung sorgen können, doch an die Wende geglaubt hatten zu diesem Zeitpunkt wohl nur noch die wenigsten Otterberger.

Babak Anisi gibt sich im Aufstiegsrennen noch nicht geschlagen

Ein Sonderlob verteilte TuS-Spielertrainer Ghoul an den lange verletzten Florian Hain, der zur Pause Tras ersetzte und „ein richtig gutes Spiel“ gezeigt habe. Auch wenn die Tore in ihrer Entstehung teils glücklich gefallen seien, sei der Sieg für sein Team am Ende verdient. „Wir waren zu jeder Zeit mindestens gleichwertig“, sagte Ghoul.

Ein Urteil, mit dem sich auch Otterbergs Trainer Babak Anisi anfreunden konnte. Vor allem in der ersten halben Stunde und nach dem Ausgleich habe Göllheim seine Stärke demonstriert und sein eigenes Team kaum noch ins Spiel kommen lassen. Für den restlichen Saisonverlauf sei aber längst noch keine Vorentscheidung gefallen, so Anisi. Mit zwei Siegen und sechs Punkten will Otterberg eine neue Serie starten – und sich in (Lauer-)Stellung bringen. Ein Plan, den auch sein Gegenüber Ghoul wohl genauso unterschreiben würde. Anisi prophezeite: „Der Aufstiegskampf wird noch eine ganz enge Kiste.“

So spielten sie

SV Otterberg: Forster – Kehrer, Terner, Wörner, Kempf (75. Buffery) – Maurer, Schady, Seefried (68. Lutzy), Negelen – Kock (55. Lauhoff), Mangold

TuS Göllheim: Ott – Özhan, Fattler, Lai Hipp (73. Theis), Oestreicher – Tras (46. Hain), Jacob, Ulrich, Avdylaj – D. Ghoul (88. Zahn, 90. K. Ghoul), Özkan

Tore: 1:0 Mangold (45.), 1:1 Avdylaj (61.), 1:2 Özkan (74.), 1:3 Özhan (77.) - Gelbe Karten: Schady, Maurer, Buffery, Terner – Tras, D. Ghoul, Hain – Zuschauer: 75 - Schiedsrichter: Maaß (Morlautern)