Am frühen Dienstagmorgen hat die Fahrerin eines Minis auf der Landesstraße 465 in der Gemarkung Langwieden auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Wie die Polizei mitteilt, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sich ihr Auto am abschüssigen Straßenrand überschlug und im Graben landete. Die Fahrerin war leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Unfallauto musste mit einem Kran geborgen werden.