Für die Parkplätze in Spesbach am Brunnen Ecke Ramsteiner Straße/Landstuhler Straße wird die Parkzeit begrenzt. „Der stetig steigende Parkdruck wird vielerorts nicht zuletzt dadurch erhöht, dass in den Ortsgemeinden oft ein Mangel an öffentlichen Stellplätzen herrscht“, erläuterte Ortsbürgermeister Achim Wätzold (CDU) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Zur Verfügung stehende Parkplätze würden oft von Dauerparkern blockiert – auch in Spesbach. Daher hat der Gemeinderat festgelegt, dass das Parken auf den Stellplätzen parallel zur Ramsteiner Straße auf zwei Stunden beschränkt wird. Dies gelte täglich von 8 bis 22 Uhr, so der Ortsbürgermeister.