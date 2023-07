Baugrunderkundungen finden diese Woche in Lambsborn und an der Landesstraße 500 statt, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt. Davon betroffen ist zum einen ab Montag, 10. Juli, die Lambsborner Hauptstraße. Mit den Bohrungen dort soll der Straßenaufbau erkundet werden – in Hinblick auf den Ausbau der Ortsdurchfahrt. Das Ganze soll circa fünf Tage dauern und hat Auswirkungen auf den Verkehr. Die zulässige Geschwindigkeit wird laut LBM reduziert, die Fahrbahn an den jeweiligen Erkundungspunkten halbseitig gesperrt und der Verkehr mit einer Ampel geregelt. Ab Dienstag, 11. Juli, gehen dann zum anderen auch Baugrunderkundungen an der Brücke über den Aschbach im Zuge der L500 über die Bühne. Die Maßnahme, die wohl nur zwei Tage in Anspruch nehmen wird, findet an der Straße in Richtung Trippstadt im Einmündungsbereich zur B270 statt. Die Bohrungen und Sondierungen dienen hier der Erkundung des anstehenden Bodens, weil dort die Brücke ersetzt werden soll. Wegen der Arbeitssicherheit müsse die Fahrbahn zum Teil eingeengt und die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduziert werden, heißt es vom LBM weiter.