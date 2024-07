Weil das Wetter am vergangenen Sonntag nicht mitgespielt hat, stehen am Sonntag, 7. Juli, erneut Sperrungen wegen Markierungsarbeiten im Gewerbegebiet West an. Diese seien notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, so das städtische Tiefbaureferat.

Wie die Stadt mitteilt, wird zunächst ab 8 Uhr der Opelkreisel voll gesperrt. Die Zufahrt in die Merkurstraße ist dann nur noch aus Richtung Hohenecken möglich, mit Behinderungen müsse allerdings auch dort gerechnet werden. Die Sperrung kann laut Stadt voraussichtlich zum frühen Nachmittag wieder aufgehoben werden. Während der Arbeiten können die Buslinien 101 der SWK und 140/141 der Westpfalz Regionalbus GmbH die Haltestellen im Bereich des Opelkreisels nicht anfahren.

Am Nachmittag wird dann unter Vollsperrung in der Straße Opelkreisel in Höhe des McDonalds bei der A6-Anschlussstelle Kaiserslautern-West gearbeitet. Das dortige Gewerbegebiet bleibt jedoch trotz Sperrungen jeweils aus einer Richtung – von der Merkurstraße beziehungsweise von der Autobahn kommend – erreichbar. Zeitgleich wird in der Merkurstraße die Zufahrt zu Globus gesperrt. Dort wurde zuletzt die Fahrbahndecke erneuert, nun folgen die Markierungsarbeiten.