Markierungsarbeiten lässt das städtische Tiefbaureferat am Montag, 20. Mai, an zwei Stellen im Stadtgebiet ausführen. Sie seien erforderlich, da Ende vergangenen Jahres in verschiedenen Abschnitten die Fahrbahndecken saniert wurden, teilt die Stadt weiter mit. Wegen der Arbeiten kommt es zeitweise zu Sperrungen. Betroffen hiervon sind die Lauterstraße zwischen Autohaus Kehry und dem Westbahnhof sowie die Mannheimer Straße stadteinwärts in zwei Abschnitten: zwischen der Ludwigshafener Straße und der Daennerstraße sowie von der Donnersbergstraße bis zur Altenwoogstraße. Von den Arbeiten sind auch die Buslinien 108 und 112 sowie die Linie 101 betroffen.