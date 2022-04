Die Straße Zum Bornberg in Morlautern wird ab Montag, 2. Mai, erneuert. Zwischen Otterberger Straße und der Einmündung Kohlgartenstraße kommt es zur Vollsperrung.

Der Gehweg wird in Pflaster-, die Straße in Asphaltbauweise ausgebaut. 14 Gebäude erhalten einen neuen Hausanschluss durch die Stadtentwässerung. Die Straßenbeleuchtung wird erneuert und auf LED-Leuchten umgerüstet, zudem wird Glasfaser für schnelles Internet verlegt.

Der Straßenausbau erfolgt in einem Bauabschnitt unter Vollsperrung, dauert voraussichtlich vier Monate und ist mit Kosten in Höhe von 550.000 Euro veranschlagt. Die Zufahrt für das gesamte Baugebiet östlich der Otterberger Straße, das normalerweise über die Straße Zum Bornberg erschlossen ist, erfolgt während der Arbeiten über die Straße Am Höfchen zur Hagelgrundstraße in Einbahnstraßenregelung. Die Ausfahrt erfolgt ebenfalls als Einbahnstraße über den Betonweg am Wasserturm vorbei in Richtung K9 Im Gersweilerhof.