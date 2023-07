Ab Montag, 10. Juli, bis voraussichtlich Anfang September ist die Königstraße stadteinwärts im Bereich Pfaffwerk wegen Arbeiten an der Fernwärmeleitung gesperrt. Der Umleitungsweg führt über die Pirmasenser Straße und Pfaffstraße zur Königstraße. Wie die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG mitteilt, können in der Zeit die Haltestellen Pfaffwerk und Pfaffstraße stadteinwärts nicht bedient werden. In der Pirmasenser Straße wird eine Ersatzhaltestelle angefahren.