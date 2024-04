In der Fischerstraße wird derzeit gearbeitet. An der Ecke zur Krimmstraße verlegen die Stadtwerke eine neue Hauptleitung für die Fernwärme. Deshalb sind die beiden Fahrspuren stadteinwärts seit Wochenbeginn gesperrt.

Seit September vergangenen Jahres bauen die SWK ihre Fernwärmeversorgung aus, erläutert deren Sprecherin Dorothea Schröder auf Nachfrage. Die Baumaßnahme war in mehrere Abschnitte unterteilt. „Gearbeitet haben wir in den Bereichen Ecke Bismarckstraße, Fabrikstraße und Krimmstraße, im Wechsel auf beiden Straßenseiten.“ Der Start der Maßnahme mit dem ersten Bauabschnitt „war im Baustellenportal ausführlich beschrieben, auch auf die erforderlichen Sperrungen wurde hingewiesen. Außerdem wurden die Anwohner mit Start der Maßnahme über Einschränkungen informiert.“

Anwohner wundert sich über plötzliche Straßensperrung

Dies betont sie, weil sich Anwohner Norbert Jung über die unangekündigte Sperrung der wichtigen Verkehrsachse gewundert hatte. Am Montagabend habe zudem der Sturm für weiteres Chaos gesorgt, berichtet er der RHEINPFALZ, nachdem „Autofahrer die umgewehten Absperrbaken von der Straße geräumt hatten und abenteuerlich durch die Baustelle fuhren, teils über den Bürgersteig“. Die aktuelle Baumaßnahme an der Ecke Krimmstraße war bis mindestens Dienstagnachmittag noch nicht im Baustellenportal verzeichnet.

Bei dem aktuellen handelt es sich um den letzten Bauabschnitt, ergänzt Schröder. „Wir haben nicht nur Leitungen neu verlegt, sondern auch rund zehn Gebäude an unser Fernwärmenetz angeschlossen.“ Laut Plan sollen die Arbeiten zum 10. Mai abgeschlossen sein. „Wir versuchen, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten und erforderliche Sperrungen so schnell wie möglich wieder aufzuheben.“ Die Umleitung erfolgt über den Barbarossaring, die Bismarckstraße und Wilhelmstraße.

Auch der Linienverkehr muss umgeleitet werden. Die Busse fahren am Messeplatz vorbei über die Barbarossastraße und Kolping-Platz weiter zur Fischerstraße. „Die Haltestellen Messeplatz und Kennedyplatz entfallen stadteinwärts für die Dauer der Sperrung.“