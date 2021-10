Wegen Arbeiten an der Wasserleitung wird ab heute, Montag, für etwa zwei Wochen der Hertelsbrunnenring für den Verkehr gesperrt. Wie die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG mitteilte, verkehrt die Buslinie 117 solange in beide Richtungen über die Mainzer Straße. Ersatzhaltestellen werden in Höhe McDonalds und Sam Kullman’s Diner eingerichtet. Die Haltestellen Zschockestraße, Hölzengraben, Hertelsbrunnenring und Flickerstal können während der Sperrung nicht bedient werden.