Die Kaiserslauterer Donnersbergstraße erhält ab Montag, 17. Juni, eine neue Asphaltschicht. Während der Arbeiten bleibt der Bereich zwischen der Mannheimer und der Barbarossastraße für den Verkehr gesperrt, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Sanierung der Fahrbahn, die voraussichtlich bis zum 21. Juli dauern wird, soll in vier Bauabschnitten erfolgen. Zunächst wird die Asphaltdeckschicht abgefräst, dann eine neue Deckschicht aufgebracht, so die Verwaltung. Der Verkehr wird in beide Richtungen über die Mannheimer Straße und den Barbarossaring umgeleitet. Der Volkspark und das Warmfreibad sind über den Daennerplatz, die Stiftswaldstraße und die Straße Am Warmfreibad zu erreichen. Gleiches gilt für die Straße Kniebrech und die Zoar-Wohnanlage. Laut Stadt bleibt der Volkspark für Fußgänger aus allen Richtungen erreichbar, sodass auch die Volksparkkonzerte in diesem Zeitraum besucht werden können. Die Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert. Laut Stadtwerke Verkehrs-AG entfallen während des ersten, etwa zweiwöchigen Bauabschnitts ab Montag, 17. Juni, auf der Linie 117 in Richtung PRE-Park die Haltestellen Wasserwerk und Volkspark.

Die Stadt wird in diesem Jahr rund 2,5 Millionen Euro in ihr Deckenprogramm investieren, bei dem Straßenabschnitte eine neue Schicht Asphalt erhalten. Die Sanierung der Donnersbergstraße wurde auf die fußball-freie Zeit im Sommer gelegt, weil die Donnersbergstraße bei Heimspielen des 1. FC Kaiserslautern auch für die Zu- und Abfahrt der Fans benötigt wird, erklärt die Stadt.