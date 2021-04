Die Kreuzhofstraße und die Straße Am Stollen sind ab Montag, den 26. April, bis voraussichtlich Freitag, den 30. April, für den Verkehr gesperrt. Wie die Stadtwerke mitteilen, führen die Buslinien 107 und 108 in beiden Richtungen über die Talstraße. Die Haltestellen Herrenwiesenthal und Rütschhof entfallen für die Dauer der Sperrung. Die Haltestellen in der Talstraße werden bedient.