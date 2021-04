Kleine Baustelle, große Wirkung: Erhebliche Verkehrsbehinderungen sind zu befürchten, wenn ab Montag, 12. April, die Karl-Marx-Straße am „Fuchsbau“ voll gesperrt wird. Bis Ende des Monats wird die Eisenbahn- praktisch zur Einbahnstraße.

Die Karl-Marx-Straße wird zwischen der Einmündung Lutrinastraße und der Kreuzung zur Eisenbahnstraße für voraussichtlich zwei bis drei Wochen voll gesperrt. Dort steht ein Neubau, der nun unter anderem an die Kanalisation angeschlossen wird und auch einen Fernwärme-Versorgungsanschluss erhält. „Wir werden in zwei oder drei Tagen mit dem Kanalanschluss fertig sein, dann übernehmen gleich die SWK“, erläuterte am Mittwoch auf Anfrage Michael Mück, Teamleiter beim Bautrupp der Stadtentwässerung.

„Das funktioniert leider nicht mit Durchgangsverkehr“, verweist Mück darauf, dass es mit der Sperrung nur einer Fahrspur nicht getan sei. Zum einen liege der Kanal mitten in der Straße, zum anderen sei die Vollsperrung aus Sicherheitsgründen gefordert.

„Das wird erhebliche Auswirkungen haben“, fürchtet Clemens Strey. Der Stellvertretende Betriebsleiter der Stadtwerke-Verkehrs-AG verweist darauf, dass der Linienbusverkehr vom Hauptbahnhof zur City Umwege nehmen muss. „Da geht durch die Eisenbahnstraße nichts mehr, wir müssen über die Richard-Wagner-Straße fahren“, sagt Strey. Betroffen seien die Linien 105 und 107, die Haltestellen Polizeipräsidium, Finanzamt, Alleestraße und Bismarckstraße werden bis zum Ende der Baumaßnahme nicht bedient.

Laut Mück sind auch die Einzelhändler in der Eisenbahnstraße betroffen: Sie müssten dafür sorgen, dass Lieferanten die Straße meiden. „Wir kriegen die sonst nicht mehr da heraus.“