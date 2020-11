Die Sperrung der Forststraße zur Roten Hohl ist aufgehoben. Wie das Forstamt am Montag mitteilte, ist die Straße über die Dansenberger Straße am Friedhof vorbei wieder befahrbar. Restarbeiten am Teilstück der Zufahrt über Fahrlücke Waldspielplatz werden diese Woche beendet, hier ist temporär noch gesperrt.

Im Dansenberger Wald sind seit Mitte November forstliche Arbeiten ausgeführt worden, die für vorübergehende Sperrungen frequentierter Wege sorgten.