Die Sperrung der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach der A6 an der Richtungsfahrbahn Mannheim kann zwei Wochen früher als geplant aufgehoben werden. Dies teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Es folgt die Sanierung der Anschlussstelle gegenüber an der Richtungsfahrbahn Saarbrücken. Sie muss dazu von Montag, 14. Oktober, bis voraussichtlich 5. November gesperrt werden. Die erste Sperrung an der Anschlussstelle 13 war Ende August eingerichtet worden. Umgeleitet wird weiterhin über das Autobahnkreuz Landstuhl-West. Zur Auffahrt Richtung Saarbrücken wird zur Anschlussstelle Einsiedlerhof umgeleitet.