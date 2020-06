Sperrmüll stand in der Nacht zum Mittwoch in der Waldstraße in Mackenbach in Flammen. Ein Anwohner verständigte um 0.35 Uhr über Notruf die Rettungskräfte. Ihm war das Feuer vor seiner Haustür aufgefallen. Die herbeigeeilte Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer und sucht Zeugen. Wer in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2250 bei der Polizei zu melden.