Spendenradler Benjamin Langhoff ist wieder daheim. Auf seinem Weg von Kaiserslautern nach Konstanz saß er fast 24 Stunden lang im Sattel – verteilt auf fünf Etappen. Langhoffs Ziel: möglichst viele Spenden für das SOS-Kinderdorf in Kaiserslautern und den Verein „Mama/Papa hat Krebs“ erstrampeln. Rund 2100 Euro an Spenden sind bislang zusammengekommen. Das Ergebnis habe den Sturz an Tag drei sowie die gerissene Kette an der Schweizer Grenze schnell vergessen lassen. Anfang Juni – bis dahin ist das Spendenkonto noch offen – will der Radler das Geld übergeben. Die Spendenplattform findet sich im Internet auf www.goodcrowd.org/spendenradtour-2026.