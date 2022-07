Bei einem Spendenlauf des Burggymnasiums im Frühling ist die beeindruckende Summe von 24.000 Euro zusammengekommen, die über die „Aktion Deutschland hilft“ an ukrainische Flüchtlinge gespendet wird.

Schulleiter Rüdiger Schneble ging bei der Spendenübergabe darauf ein, dass die Schüler vom Beginn des Krieges an eine hohe Bereitschaft gezeigt hatten, Anteil zu nehmen und die Menschen in dem Krisengebiet zu unterstützen. Die erste Idee war daher, symbolisch die Unterstützung auszudrücken, indem die Fenster mit Friedenstauben und Peace-Zeichen dekoriert wurden.

Doch als die Lehrkräfte feststellten, wie groß das Engagement der Schüler war, entschieden sie sich dazu, am 11. Mai einen Spendenlauf zu veranstalten. Die Schülerinnen und Schüler sollten dabei die Waschmühle so oft sie konnten umrunden. Die Gruppendynamik sei letztlich so groß gewesen, dass sich sogar ein Schüler mit Krücken dazu entschied, eine Runde zu laufen.

Andrea Giesen von „Aktion Deutschland hilft“ zeigte sich von der Höhe der Spende beeindruckt. Die Hilfsorganisation unterstützt nach ihren Angaben nicht nur die Menschen in der Ukraine mit Lebensmitteln, Kleidung und Seelsorge, sie unterstützt die Geflohenen auch, wenn sie hier ankommen, ob bei bürokratischen Schwierigkeiten oder bei der Suche nach Freizeitangeboten und Projekten für die Kinder in den Notunterkünften.