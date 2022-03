Die Hilfsbereitschaft der hiesigen Bevölkerung für Geflüchtete aus der Ukraine ist ungebrochen. Deshalb spricht auch Oberbürgermeister Klaus Weichel allen ehrenamtlich sowie beruflich helfenden Menschen seinen großen Dank aus. Die Stadtverwaltung weist jedoch gleichzeitig darauf hin, dass unaufgeforderte Sachspenden zwar gut gemeint seien, aber unnötige Arbeit verursachen.

Wie schon vor dem ehemaligen Zoar-Altenheim in der Mennonitenstraße, das zur Flüchtlingsunterkunft umfunktioniert wurde, werden jetzt auch Sachspenden vor der Erstaufnahmeeinrichtung in der Burgherrenhalle in Hohenecken Spenden abgeliefert, teilt die Verwaltung mit. Da dies vor Ort nur Arbeit bereite, appelliert die Stadt an alle potenziellen Spender, nur auf gezielte Aufrufe tätig zu werden oder sich mit den Gütern zu registrieren. Seit Mittwoch können alle, die spenden oder anderweitige Unterstützung anbieten möchten, sich auf der städtischen Ukraine-Seite über das neue Online-Formular melden und darin das konkrete Angebot samt Kontaktdaten hinterlegen. Die Stadt komme dann bei Bedarf darauf zurück.

Formulare auf der Stadt-Seite für Spenden sowie Wohnungsangebote und -gesuche

Außerdem sind dort bereits Formulare für Wohnungsgesuche sowie Wohnungsangebote zu finden. Das Informationsangebot für Flüchtlinge in ukrainischer Sprache wurde ebenfalls ausgeweitet. Die eingangs eingerichtete Infohotline der Stadt, die diese Woche nochmals von der Bau AG bekannt gegeben wurde, ist jedoch nicht mehr aktiv, betont die Stadtverwaltung.

Am Montag kamen 34 Menschen in die Burgherrenhalle, um dort eine warme Mahlzeit einzunehmen und sich zu registrieren, was auch weiterhin im Bürgercenter terminfrei möglich ist. Von Dienstag auf Mittwoch übernachteten die ersten zwölf Personen dort. Von der Burgherrenhalle aus erfolgt die Weiterverteilung in Gemeinschaftsunterkünfte. Die Stadt rechnet mit einer stark steigenden Nachfrage und prüft weitere Unterkunftsmöglichkeiten für kurz- sowie mittelfristige Unterbringung. Bis Dienstagabend waren 286 Ukrainerinnen und Ukrainer bei der Ausländerbehörde registriert.

Weichel ist zuversichtlich, die jetzige Situation gemeinsam zu bewältigen und dankt für die „unglaubliche Hilfsbereitschaft“. Der „Befehlshaber im Kreml“ sei einigen Fehleinschätzungen sowie dem „Irrglauben unterlegen, Europa würde im Ernstfall nicht zusammenstehen“. Nach drei Wochen Krieg lasse sich jedoch festhalten: „Europa ist sich einig wie nie, politisch wie gesellschaftlich, und steht an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Tragen wir unseren Teil dazu bei!“