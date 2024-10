2000 Euro für den Nothilfefonds für Familien sind bei einer Spendenaktion im Rahmen des Barbarossafestes zusammengekommen. Besitzer von Oldtimern und Sportwagen hatten Interessierte gegen eine kleine Spende auf eine Fahrt zum Bremerhof und zurück mitgenommen.

Insgesamt knapp 70 Fahrten wurden laut Stadtverwaltung „gebucht“. So kamen bei der Premiere der Aktion 1675 Euro zusammen, die Mario Matheis, der selbst einige seiner Autos zur Verfügung gestellt hatte, auf 2000 Euro aufgerundet hat. „Unser Ziel war es, ein besonderes Highlight für Swinging Lautern zu schaffen und zugleich etwas für den guten Zweck zu tun“, so Alexander Heß, Leiter des Citymanagements, das die Aktion in Kooperation mit der Werbegemeinschaft „Kaiser in Lautern“ und der Zukunftsregion Westpfalz (ZRW) organisiert hatte. Er kündigte an, dass die Aktion im kommenden Jahr bestimmt wieder angeboten werde. Der Nothilfefonds, ein von der Kommune unabhängiger Arbeitskreis, unterstützt gezielt Familien, die einen besonderen Unterstützungsbedarf haben oder sich in einer finanziellen Notsituation befinden. Spendenkonto: Sparkasse Kaiserslautern, Stichwort: Nothilfefonds, IBAN: DE68 5405 0220 0000 5145 54, BIC: MALADE51KLK.