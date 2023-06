Katherina Westrich steht hinter ihrer Kirche und ihrer Gemeinde um die Christuskirche im Osten der Stadt. Die sei noch immer ein Zentrum der Begegnung für die Menschen im Grübentälchen. Sorgen bereiten der Pfarrerin die Heizung und der Turm der unter Denkmalschutz stehenden Kirche.

Die alte Ölheizung muss ausgetauscht und auf Fernwärme umgestellt werden. „Stark sanierungsbedürftig ist der neben der Kirche stehende Kirchturm mit einer Höhe von 35 Metern.“ Der Turm besteht aus einer Stahlbetonkonstruktion und Betonteilen. Der Zahn der Zeit hat den Betonteilen zugesetzt. Risse haben sich gebildet. Alleine für die Renovierung des Turms rechnet Westrich mit einem finanziellen Aufwand zwischen 250.000 und 300.000 Euro. Kosten, die die Kirchengemeinde alleine nicht stemmen kann. Eine dafür vorgesehene Baubedarfszuweisung der Landeskirche bewege sich im fünfstelligen Bereich und sei nicht nennenswert. Umso mehr sind Aktivitäten der Kirchengemeinde und des Kirchenbauvereins der Christuskirche gefragt.

Auftakt der Spendenaktion zur Erhaltung der Christuskirche ist am Samstag, 18.30 Uhr, im Rahmen eines Open-Air-Gottesdienstes im Schatten des Glockenturms. Die Kollekte kommt dem Kirchenbauverein zugute. Der sorgt im Anschluss an den Gottesdienst für das leibliche Wohl. Darüber hinaus hat sich der Kirchenbauverein das Ziel gesetzt, 50.000 Euro zur Renovierung und zum Erhalt der Christuskirche beizusteuern. Um die Summe der Spenden nach außen hin sichtbar zu machen, hat eine Heizungsbaufirma ein Spendenbarometer in „Turm-Optik“ angefertigt. Es soll seinen Platz in der Kirche erhalten und Besucher über den Stand der Spendenaktion informieren.

Benefizkonzert geplant

Zu seiner Kirche, in der er konfirmiert wurde und dieses Jahr sein goldenes Konfirmationsjubiläum gefeiert hat, steht auch Albert Koch. In seinen Eigenschaften als Mitinhaber der Lauterer Gärtnereien Koch & Christmann im Gebiet der Christuskirchengemeinde und als einer der besten Blues-Harp-Spieler Deutschlands hat er für die Spendenaktion die Schirmherrschaft übernommen. Auch habe Albert Koch ein Benefizkonzert zugunsten der Christuskirche in Aussicht gestellt, sagt Westrich erfreut.