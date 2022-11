Nachdem sich nach dem Bericht in der RHEINPFALZ über den zerstörten Fußballplatz des SC Vogelbach etliche Spendenwillige gemeldet haben, hat der SCV eine Spendenaktion gestartet und sammelt Geld für die Wiederinstandsetzung seines Spielfeldes.

Wie berichtet, hatte ein unbekannter Autofahrer in einer Nacht- und Nebelaktion Kreise auf dem Spielfeld gezogen und den Rasen mit tiefen Furchen und Rillen durchzogen. Ein Spielbetrieb ist so gut wie nicht mehr möglich, wie Falk Hilbert, Vorstandsmitglied und zuständig für den Bereich Jugend, auf RHEINPFALZ-Nachfrage erläuterte. Ein paar Fußballer nutzen den holprigen Untergrund noch fürs Training. doch der Untergrund sei so uneben, dass Verletzungsgefahr bestehe. Eine erste Rettungsaktion gab es deshalb schon: „Wir haben Erde drübergekippt, wo es am gefährlichsten ist, damit nichts passiert“, berichtet Hilbert.

Inzwischen hat der SC Vogelbach ein Spendenkonto eingerichtet, auf dem er Geld für die Reparaturarbeiten und das Wiederherstellen der Spielfläche sammelt. Es gibt zwei Möglichkeiten, um zu spenden: klassisch per Überweisung auf das Konto des Vereins mit der Zweckangabe „Spende Reparatur Sportplatz“, SC Vogelbach, Sparkasse Südwestpfalz, Iban: DE86 54250010 007901489090. Außerdem gibt es die Möglichkeit, über ein Paypal-Konto Geld zu überweisen. Den QR-Code zum Konto finden Sie hier im Anhang. Weitere Infos und einen direkten Link zum Spendenkonto gibt es auch auf der Facebookseite des SC Vogelbach (SC Vogelbach 1926 e. V.)

„Alles, was gespendet wird, wird rein für den Platz verwendet“, versichert Hilbert und erklärt, dass die Arbeiten, die derzeit auf dem Platz laufen, mit der Bewässerungsanlage zu tun haben, für die der Verein Fördergelder erhalten hat. Sie laufen unabhängig von einer Rasensanierung und müssen starten, weil sonst die Zuwendung verfällt. Die Arbeiten zur Wiederherstellung des Spielfeldes können wahrscheinlich erst im Frühjahr beginnen, wenn die Witterung es zulässt. Doch die Vorbereitungen dafür laufen bereits. „Wir sind dabei, Firmen anzusprechen und Angebote einzuholen, damit die Arbeiten so früh wie möglich starten können“, erklärt Hilbert und versichert, dass sich der Verein über jeden Euro freut, der der Platzreparatur zugute kommt.

Die Anzeige bei der Polizei gegen Unbekannt hat bisher noch zu keinem Ergebnis geführt.

