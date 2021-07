Zum Endspurt der Aktion „Zoolauf KL“ zu Gunsten des Siegelbacher Zoos lädt der Verein Aqua-Kids für Samstag, 31. Juli, und Sonntag, 1. August, alle Bürgerinnen und Bürger von Stadt und Kreis Kaiserslautern noch einmal dazu ein, zu schwimmen und zu spenden. Von 11 bis 19 Uhr kann jeder Badegast im Waldfreibad Rodenbach Schwimmminuten sammeln und diese in eine Spende an den Siegelbacher Zoo verwandeln. Die Aqua Kids treffen sich um 9 Uhr zum Training im Waldfreibad und schwimmen so lange am Stück, wie sie durchhalten. Die gewonnenen Bewegungsminuten legen die „Sponsoren“ der Teilnehmer in Spenden für den Siegelbacher Zoo um. Wer mitmachen möchte, muss vorher einen Termin im Waldfreibad Rodenbach auf der Internetseite https://vg-weilerbach.termin-buchen.com/ buchen. Im Nachhinein kann jeder spenden. Spendenkonto: Zoo GmbH Kaiserslautern; IBAN DE90 5405 0110 0000 3332 11; Verwendungszweck: Zoolauf KL.