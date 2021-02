1500 Euro haben die Grünen am Dienstag an Baudezernent Peter Kiefer übergeben. Es soll eine Art Initialzündung sein, ein Signal, um in Sachen Lüftungsanlagen für Kaiserslauterer Schulen doch weiterzukommen, sagte Grünen-Fraktionssprecherin Lea Siegfried der RHEINPFALZ. Sie habe am Montag spontan zu Spenden aufgerufen und innerhalb von fünf Stunden habe sie das Geld für eine Anlage zusammengehabt. Die Grünen wollten damit auch ein Zeichen setzen, weil die Stadt ein haushalterisches Problem habe, Lüftungsanlagen für Räume, die nicht den Förderrichtlinien des Landes entsprechen, zu finanzieren. Details könnten bei einem Schulgipfel besprochen werden, so Siegfried. Mit dem Leiter des Referats Hochbau, Udo Holzmann, sei besprochen, dass an den Schulen jetzt doch Lüftungsanlagen der Marke Eigenbau, das sogenannte Kaiserslauterer Modell, eingebaut werden sollen.

Was die Finanzierung der Lüftungsanlagen angeht, hat die SPD-Fraktion angeregt, die Verwaltung solle prüfen, ob dies eventuell über eine der Stiftungen der Stadt Kaiserslautern in Zusammenarbeit mit den Fördervereinen der Schulen erfolgen könnte. Nach Recherchen der SPD wäre dafür eventuell die Bürgerhospitalstiftung geeignet, erklärte der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Rahm. Dort wären sowohl die finanziellen Mittel vorhanden und auch die Satzung müsste es hergeben, dass Schulsäle mit Lüftungsanlagen ausgestattet werden. „Damit könnte man allen Wünschen der Grundschulen zum Wohle unserer Kinder entsprechen“, so Rahm.