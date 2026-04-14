Wenn Benjamin Langhoff am 4. Mai auf sein Rennrad steigt, liegt ein gut 520 Kilometer entferntes Ziel vor ihm. Der 25-Jährige tritt für den guten Zweck in die Pedale.

Langhoff will von seinem Zuhause in Kaiserslautern aus auf fünf Etappen bis nach Konstanz fahren und dabei Spendengelder erstrampeln. Das Geld soll dem SOS-Kinderdorf in Kaiserslautern und dem Verein Mama/Papa hat Krebs zugute kommen.

Vier Etappen

„Mir geht es gut, deshalb will ich für andere, vor allem für Kinder, denen es nicht so gut geht, etwas unternehmen“, sagt der Spendenradler. Er motiviere sich immer wieder selbst, aufs Rad zu steigen und für die Tour zu trainieren. Zwischen 60 und 90 Kilometer am Tag stecken untrainierte Beine und weitere Körperteile schließlich nicht einfach so weg. Der Winter war lang. Langhoff, ein Kaufmann mit überwiegend sitzender Tätigkeit, war ein wenig aus der Übung. Dabei war er bereits im vergangenen Jahr mit dem Rad auf Spendentour. Er hat auf seinem Weg zwischen Weilerbach und seinem Arbeitsplatz in Herne für etwa 350 Kilometer gut 1500 Euro für den guten Zweck eingefahren.

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Ein paar mehr Euro dürfen es in diesem Jahr gerne sein, sagt er. Langhoff ist inzwischen gut im Training. Die Etappen der Tour sind geplant: Kaiserslautern – Straßburg; Straßburg – Freiburg; Freiburg – Basel; Basel – Tiengen; Tiengen – Konstanz. Am 4. Mai soll es losgehen, die Ankunft in Konstanz ist für den 9. Mai geplant. Wer Lust hat, kann die Tour auf den Instagram-Accounts von Benjamin Langhoff auf benruncyclefit oder benlang08 verfolgen. Die Spendenplattform findet sich im Internet auf www.goodcrowd.org/spendenradtour-2026.