Eine Delegation der Evangelischen Jugend der Pfalz hat am vergangenen Wochenende mit einem Lkw und zwei Kleinbussen Sachspenden in den 780 Kilometer entfernten Ort Cieplice in Westpolen und dort zur orthodoxen Diözese Wroclaw-Szczecin transportiert, um Geflüchtete aus der Ukraine zu unterstützen. Ein zehnköpfiges Team, darunter auch Landesjugendpfarrer Florian Geith, brachte die sowohl ukrainisch als auch polnisch beschrifteten Hilfsgüter sicher ans Ziel. Gepackt worden waren 300 Umzugskartons plus Säcke mit Decken und Schlafsäcken, auch Stromaggregate wurden mitgeliefert, außerdem Windeln, Hygieneartikel, Verbandsmaterial und Desinfektionsmittel. Nach einem Spendenaufruf sind nach Angaben des Landesjugendpfarramtes zudem über 26.000 Euro eingegangen. Damit sollen dringend benötigte Medikamente für medizinische Einrichtungen in der Ukraine finanziert und weitergeleitet werden. Die Sachspenden kamen aus der ganzen Pfalz, gesammelt haben in Kaiserslautern zwei Kitas sowie die Kirchengemeinde Iglesia Buenas Nuebas, der Deutsche Alpenverein und Einzelpersonen. Das Diakonische Werk der polnisch-orthodoxen Kirche im Bistum Wrocław-Szczecin bringt die Spenden in die Ukraine und nimmt auf dem Rückweg Geflüchtete mit. Das Landesjugendpfarramt hat seinen Sitz in Kaiserslautern.