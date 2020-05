Der Fortbestand der beiden Programmkinos Union (Kaiserslautern) und Provinz (Enkenbach-Alsenborn) ist zumindest vorerst gesichert. Ermöglicht hat dies eine Spendenaktion zugunsten der Betreibergesellschaft Provinz80 .

Vor wenigen Wochen riefen Jutta Roche aus Kaiserslautern sowie Waltraud und Gerd Lang aus Rodenbach eine Spendenaktion zugunsten der beiden Programmkinos in Lautern und Enkenbach ins Leben. Nun äußerten sich Roche und Stefan Sprengart von den Provinz80 Programmkinos gegenüber der RHEINPFALZ zum Erfolg der Aktion.

„Wir sind schlichtweg überwältigt von der Reaktion“, sagt Stefan Sprengart. „Das Geld, das da zusammengekommen ist, sichert vorerst unser Bestehen. Und wir finden es klasse, dass diese unerwartete Hilfe aus den Reihen unseres Stammpublikums gekommen ist“, meint Sprengart weiter.

Den genauen Betrag nannten er und auch Jutta Roche nicht, allerdings scheint es doch ein erkleckliches Sümmchen gewesen zu sein, das die drei zusammenbekommen haben.

Initiatorin spricht von Leuchtturmfunktion

Auf die Frage, wie es denn überhaupt jetzt mit den Kinos weitergehe, konstatiert Sprengart: „In anderen Bundesländern geht’s Ende Mai weiter. Hier wird es wohl eher Mitte Juni werden. Anfangs waren utopische zehn Quadratmeter pro Besucher angedacht, jetzt sieht es so aus, als könnten wir etwa jeden dritten Platz belegen. Und ab Herbst vielleicht jeden zweiten.“ Sprengart dankt den drei Aktionsgründern nachdrücklich und betont dabei vor allem die energische Tatkraft von Jutta Roche.

Roche selbst bleibt ganz bescheiden, freut sich aber ebenso. Und stellt heraus: „Nach wie vor wäre es schön, hätte unsere Aktion so etwas wie eine Leuchtturmfunktion. Denn schließlich gibt’s in Kaiserslautern noch etliche unterstützenswerte freie Projekte in Sachen Kunst und Kultur. Die seit Jahren meist ,non profit’ arbeiten und ohne die unsere Stadt um vieles ärmer wäre.“