Die SPD wird aller Voraussicht nach keinen eigenen Kandidaten ins Rennen um das Amt des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach schicken. Ein offizieller Beschluss sei dazu zwar noch nicht gefasst worden, sagt Hans-Joachim Becker, der Sprecher der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat, da aber der amtierende Bürgermeister, Ralf Hechler (CDU), bereits angekündigt habe, wieder kandidieren zu wollen, ergebe es aus seiner Sicht wenig Sinn, einen Gegenkandidaten aufzustellen. „Im Moment hat keiner eine Chance gegen Ralf Hechler“, glaubt der Sozialdemokrat. Becker betont, dass er außerdem zufrieden sei mit der Arbeit Hechlers und es sich gut mit ihm zusammenarbeiten lasse. Endgültig über die Kandidatenfrage beraten möchte die SPD laut Becker Anfang Februar. Auch die beiden anderen Parteien, die im Verbandsgemeinderat vertreten sind, die FWG und die Linke, haben sich noch nicht offiziell positioniert. Gewählt wird am Sonntag, 2. Juli, eine mögliche Stichwahl würde am Sonntag, 16. Juli, stattfinden. Die Amtszeit von Ralf Hechler endet am 22. März 2024.