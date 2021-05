Die Befürchtung von Andreas Rahm, er könnte sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, hat sich nicht bestätigt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat und Landtagsabgeordnete erklärte am Mittwochnachmittag erleichtert: „Ich bin negativ.“ Rahm hatte eine schwere Erkältung bekommen, mit quälendem Husten. Seine sorgenvolle Frage lag auf der Hand: Ist das nur eine Erkältung, die ihn heimgesucht hatte, oder hatte er sich womöglich den Coronavirus eingefangen.

Am Montag um 7.30 Uhr stand der Kommunal- und Landespolitiker bei seiner Hausärztin in der Praxis auf der Matte, um einen Corona-Test zu machen. Die Ärztin nahm den Test vor und schickte ihn unmittelbar in die medizinische Isolation, bis das Ergebnis des Tests vorliegt. Das geschah ausgerechnet an dem Tag, an dem er in der Sitzung des Stadtrats die Rede zum Doppelhaushalt 2021/2022 der Stadt Kaiserslautern halten wollte. Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Janina Eispert übernahm es, die Rede im Plenum vorzutragen. Es fuchste ihn gehörig, dass er die Rede nicht selbst halten konnte. Vor allem auch im Glauben, eine gute Haushaltsrede geschrieben zu haben.

Angespannte Tage erlebt

„Ich bin superglücklich. Es ist eine normale Erkältung“, reagierte Rahm gegenüber der RHEINPFALZ auf die telefonische Nachricht seiner Hausärztin, dass der Test bei ihm negativ ausgefallen ist. Es seien sehr angespannte Tage für ihn gewesen, das Wochenende und dann die Tage bis zum Testergebnis, schaute der SPD-Politiker auf die Ungewissheit zurück, die ihn über die Ursache seiner Erkrankung geplagt hat.

Ursprünglich hatte seine Hausärztin gesagt, dass das Ergebnis des Tests bis Donnerstag dauern könnte. Daraus wurde dann doch Mittwochnachmittag. „Es ist recht flott gegangen“, urteilte Rahm über die Zeit zwischen dem Test und dem Resultat.

Froh zeigte er sich, wieder unter Menschen gehen zu können. „Ich bin wieder in Freiheit“, sagte er. Das Ergebnis seines Tests bekomme er auch noch schriftlich. Nächste Woche steht für ihn wieder Landtag an, mit Maske in der Rheingoldhalle in Mainz.