Nur einen Tag nach der Attacke der CDU und ihres Landtagskandidaten Manfred Schulz im Wahlkreis 44, dem Kernstadt-Wahlkreis, auf den SPD-Landtagsabgeordneten Andreas Rahm hat die Kaiserslauterer SPD zum Gegenschlag ausgeholt.

Ein Aufgebot an Landes- und Stadtpolitik würdigte auf der SPD-Konferenz für den Wahlkreis 44 am Donnerstagabend Andreas Rahm für seine Arbeit in Land und Stadt. Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, der seit 2016 im Landtag für die Stadt Kaiserslautern sitzt, wurde auf der Konferenz mit deutlicher Mehrheit erneut als Bewerber für die Landtagswahl im März nächsten Jahres gekürt. In geheimer Abstimmung entschieden sich von 22 stimmberechtigten Delegierten 19 für Rahm, zwei Sozialdemokraten stimmten gegen ihn, einer enthielt sich der Stimme.

Der Generalsekretär der rheinland-pfälzischen SPD, Daniel Stich, kritisierte den CDU-Bewerber um das Landtagsmandat. Er hielt ihm vor, außer Hasstiraden auf Rahm nichts zu bieten gehabt zu haben. Rahm sei die „Nummer eins“ in Kaiserslautern. Er charakterisierte ihn als „die starke Stimme im Land, wenn es um Kaiserslautern geht“. Er arbeite 24 Stunden an 365 Tagen für die Stadt.

Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) zog eine Bilanz seiner gemeinsamen Tätigkeit mit Rahm seit 2007. Stichwortartig streifte er dabei die Themen, die die Stadtpolitik in den vergangenen 13 Jahren geprägt haben. Rahm bringe ein kommunalpolitisches Erfahrungspfund mit. Weichel wies den Vorwurf zurück, Rahm würde in seiner politischen Arbeit gegenüber dem Land zu nachsichtig, zu einseitig nachsichtig sein.

Kulturminister: Rahm stark machen

Kulturminister Konrad Wolf (SPD) forderte die Delegierten der Wahlkreiskonferenz auf, die Stadt Kaiserslautern stark zu machen, indem sie Andreas Rahm stark machten. Rahm sei ein streitbarer Abgeordneter, in der Auseinandersetzung mit der Opposition, in der Auseinandersetzung mit den Koalitionspartnern im Land, in der Auseinandersetzung mit der Landesregierung. Rahm stehe für Kaiserslautern. Er kenne seit Jahren und Jahrzehnten die Stadt. Die Themen der Stadt mache er zu seinen Herzensthemen.

Die Redner betonten wiederholt das erfolgreiche Zusammenwirken von Land und Stadt Kaiserslautern. Andreas Rahm bestätigten sie, als Abgeordneter dabei eine bedeutende Rolle zu spielen.

Als Ziele für den Wahlkampf nannte Rahm, dafür sorgen zu wollen, dass Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Regierungschefin bleiben könne. Er wolle Politik für die Menschen machen, Politik für seine Heimatstadt. Er trete an für schnelles Internet für alle und Bildung von Anfang an.

Um die B-Kandidatur gab es eine Kampfabstimmung zwischen Johannes Barrot, Johanna Rothmann und Silke Wiedmann. In einer Stichwahl fiel die Entscheidung zugunsten von Rothmann aus. Sie erhielt zwölf Delegiertenstimmen, Barrot zehn Stimmen.