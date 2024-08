Die SPD-Fraktion im Landstuhler Stadtrat wird auch in der neuen Legislaturperiode von Jan Bütow angeführt. Vertreten wird der 39-Jährige von Manfred Nohr, so der einstimmige Beschluss in der konstituierenden Fraktionssitzung.

Bei der Kommunalwahl am 9. Juni musste die SPD kräftig Federn lassen: Die Anzahl ihrer Sitze wurde halbiert. Statt acht sitzen nun nur noch vier Genossen im Stadtrat – im übrigen dieselben, die auch schon in den vergangenen fünf Jahren ein Mandat hatten. Nur 15,3 Prozent der Wähler hatten der SPD bei der Kommunalwahl in Landstuhl ihre Stimme gegeben. „Dass es weniger werden würde, war abzusehen, da klar war, dass uns die Stimmen für Ralf und Iris fehlen würden“, sagt Jan Bütow und spricht damit an, dass Noch-Bürgermeister Hersina und seine Frau nicht mehr für den Stadtrat angetreten waren. „Das hat uns nicht in die Karten gespielt.“ Neben dem „Gegenwind aus Berlin“ macht er auch eine „gewisse Frustration der Bürger“ über die Steuererhöhungen für das enttäuschende Ergebnis seiner Partei verantwortlich. Obwohl auch von der CDU mitbeschlossen, wurden diese von vielen Bürgern mit dem Stadtbürgermeister und seiner Partei in Zusammenhang gebracht. „Das war im Wahlkampf immer wieder Thema.“ Dennoch stehe er weiterhin hinter dieser „zwar harten, aber richtigen Entscheidung“, sagt Bütow mit Blick auf die leere Stadtkasse. „Es wurde früher lange eine unehrliche Politik betrieben. Und jetzt sitzen wir vor der Misere.“

In den kommenden fünf Jahren wolle er versuchen, im Rat zu Konsens zu finden. „Der Schwerpunkt unserer Fraktion wird in einem konstruktiven Miteinander liegen, um bereits angeschobene Projekte weiterzuführen und kommende Aufgaben verantwortungsbewusst anzugehen.“

Auch wenn es keine neuen Bewerber in den Rat geschafft hätten, will die SPD neue Gesichter aus ihren Reihen als sachverständige Bürger in den Ausschüssen platzieren. Bütow: „Wir denken, dass wir uns so mit einen guten Mix an Erfahrung und frischem Elan in das Gesamtgefüge einbringen können.“