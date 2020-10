Der SPD-Ortsverein Kaiserslautern-Süd /Lämmchesberg hat sich gegen eine Parkraumbewirtschaftung auf dem Lämmchesberg ausgesprochen. Für Parkraumbewirtschaftung hätten viele Anwohner kein Verständnis. Sie müssten kostenpflichtige Anwohnerparkausweise kaufen, und ihre Besucher müssten Tickets ziehen. Für die vielen Älteren im Wohngebiet, die auch untertags während der Woche Besucher empfangen, sei das eine Zumutung. Es sei nicht klar, ob die Parkraumbewirtschaftung am Ende nicht mehr koste als sie einbringe. Der SPD-Ortsverein stellte fest, dass die Parksituation weder auf dem ganzen Lämmchesberg noch in der ganzen Uni-Wohnstadt angespannt sei, sondern nur punktuell. Die Parksituation direkt an der Universität sei angespannt und sei auch in den letzten zehn Jahren angespannt gewesen. Der geplante Neubau eines Parkhauses durch die TU Kaiserslautern werde indes in Zukunft für Abhilfe sorgen. Das Parken auf Waldwegen am Waldesrand lasse sich effektiv durch eine Schranke vor den Waldweg verhindern. In der Wolfsangel sei die Parksituation seit vielen Jahren schwierig. Die Grünen machen sich, wie berichtet, in einem Antrag für den Stadtrat am 3. Dezember für eine Parkraumbewirtschaftung auf dem Lämmchesberg stark.