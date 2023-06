Kaiserslautern ist umschlossen von Wald, oft reichen die Bäume sehr nah an die Wohnbebauung heran. Zwar seien noch keine Gebiete mit hohem Waldbrandrisiko eingestuft, aber die Bereiche der Stadt und Teile des Landkreises Kaiserslautern hätten bereits ein mittleres Waldbrandrisiko, teilt die SPD-Stadtratsfraktion mit. Wie die Feuerwehr auf mögliche Waldbrände vorbereitet ist, das will die Fraktion nun genau wissen und hat für die Stadtratssitzung am Montag, 26. Juni, einen Berichtsantrag gestellt. Die Stadt müsse auf solche extreme Situationen vorbereitet sein, heißt es im Antrag. Unter anderem will die Fraktion wissen, ob es einen Alarm- und Einsatzplan für Kaiserslautern gibt.

Seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881 habe es keine vergleichbare Reihung von Dürrejahren wie in den vergangenen Jahren. Zwar sei der Waldboden durch das regenreiche Frühjahr durchfeuchtet worden, dennoch leide der Wald bereits jetzt wieder unter der Trockenheit. „Die Brände im Wald am Hambacher Schloss, 2022, und aktuell bei Rodalben zeigen deutlich, dass wirksame Maßnahmen zur Brandbekämpfung nur dann möglich sind, wenn rechtzeitig ausreichende Einsatzkräfte und Einsatzmittel zur Verfügung stehen, und klare Führungsstrukturen und Verantwortlichkeiten gegeben sind. Des Weiteren ist eine Früherkennung von Bränden wichtig“, sagt die umweltpolitische Sprecherin der Fraktion, Petra Rödler.