Die SPD-Fraktion im Stadtrat hat noch immer keinen neuen Vorsitzenden. Wie Harald Brandstädter, gemeinsam mit Janina Eispert stellvertretender Fraktionssprecher, auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, hoffe man, womöglich im Februar einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Andreas Rahm wählen zu können.

Im August vergangenen Jahres hatte Rahm nach 15 Jahren an der Spitze der Fraktion angekündigt, bei den turnusmäßigen Neuwahlen nicht mehr zu kandidieren. Nach den Landtagswahlen wurde Rahm Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr, dadurch könne er seinem Amt als Fraktionsvorsitzender nicht mehr gerecht werden, sagte er damals. Anders als von Rahm avisiert, wählte die Fraktion aber keinen Nachfolger, sondern verständigte sich darauf, zunächst ein Anforderungsprofil zu erstellen, auch weil sich, so war zu hören, keine Mehrheit für einen Kandidaten oder eine Kandidatin abzeichnete.

Kommunikativ sollte der oder die neue Vorsitzende sein, Erfahrung in der Ratsarbeit mitbringen, in Kaiserslautern und den Vereinen verwurzelt sein, zählt Harald Brandstädter einige Attribute auf. Offiziell habe noch niemand sein Interesse bekundet. An den Wahlen soll möglichst die gesamte Fraktion teilnehmen, so Brandstädter. Genau das ist aber aktuell nicht möglich, weil die Fraktion nicht vollzählig ist. Nachdem Reiner Kiefhaber sein Mandat niedergelegt hatte, war im Oktober Johannes Barrot nachgerückt. Im Dezember ist Rebecca Schmitt aus dem Rat ausgeschieden. Wie Brandstädter mitteilte, ist sie nach Saarbrücken gezogen. Nachrückerin wäre eigentlich Sabine Wienpahl, die inzwischen Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden ist. Der nächste auf der Liste sei Franz Schermer, dann folge Maria Fichtner. Nachrücker werden von der Verwaltung angeschrieben. Bis klar sei, wer das Mandat annimmt, warte man mit den Neuwahlen. Dann sollen auch die freigewordenen Ausschussplätze neu vergeben werden, so Brandstädter.