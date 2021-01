In der nächsten Kaiserslauterer Stadtratssitzung, Montag, 1. Februar, soll sich das Gremium nach Antrag der SPD mit der „Sperrung der Durchfahrt für den Schwerlastverkehr im Rauschenweg“ befassen.

Wie Fraktionssprecher Andreas Rahm begründet, steige der Schwerlastverkehr im Rauschenweg seit Jahren. Das sei insbesondere dem Durchgangsverkehr von und zur B270 Richtung Pirmasens, der Anlieferung in das Wasgau-Einkaufszentrum, dem Toom-Baumarkt und zur ACO-Guss GmbH geschuldet.

Im Antrag zur Aufnahme der Angelegenheit auf die Stadtrats-Tagesordnung an Oberbürgermeister Klaus Weichel heißt es: „Dadurch sind die Anwohner massiv durch Lärm, Abgase und Erschütterungen beeinträchtigt. Auch wird dadurch nicht nur die Gesundheit der Anwohner extrem gefährdet, auch die Gebäude und Versorgungsleitungen in der Straße nehmen Schaden.“ Das lasse sich durch zwei Rohrbrüche unter der Straße in den vergangenen drei Jahren und durch deutliche Risse in den Häusern entlang des Rauschenwegs belegen.

Der Schwerlastverkehr könnte in beiden Richtungen über die Brandenburger/Hohenecker Straße geführt werden, schlagen die Sozialdemokraten vor. Ihrer Meinung nach sei „dieser Umweg von circa einem Kilometer dem Schwerlastverkehr zuzumuten“. ÖPNV und Anlieger sollen ausgenommen bleiben. Die Stadtverwaltung soll, so der Antrag, bei der Straßenverkehrsbehörde eine Prüfung veranlassen.