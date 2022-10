In der Diskussion um die Zukunft der integrativen Kindertagesstätten der Lebenshilfe hat sich jetzt die SPD-Fraktion zu Wort gemeldet. Sie kritisiert, dass die Finanzierung von Kostenanteilen des Personals in diesen Einrichtungen noch immer nicht geklärt ist, obwohl eine Übergangsregelung Ende 2022 ausläuft. „Die Kommune muss mit den Betreibern der Kitas nun neue Rahmenvereinbarungen abschließen, was allerdings bisher noch nicht geschehen ist. Dies ist für die Kitas und die Betroffenen eine absolut inakzeptable Situation, die zu großer Unsicherheit führt“, so Johannes Barrot, SPD-Stadtrat und Mitglied im Jugendhilfeausschuss. „Wir haben deshalb bereits am 10. Oktober einen dringlichen Berichtsantrag in den Stadtrat eingebracht und erwarten von der Stadtverwaltung, dass sie uns so bald wie möglich unterrichtet, was aktiv getan wurde oder getan wird, um dieses Problem zu lösen“, so Barrot. Das Thema soll deshalb auch noch mal auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung. SPD-Fraktionschef Patrick Schäfer erklärte auf Nachfrage, die SPD-Fraktion führe in der Sache Gespräche auf Landesebene. Die SPD will konkret wissen, wie sich die Sozialdezernentin Anja Pfeiffer der Problematik angenommen hat, was zwischenzeitlich passiert ist und woran es hängt, dass die Übergangslösung, die kommen soll, noch nicht bekannt ist. „In keinem Fall dürfen wir hinnehmen, dass die Qualität oder das Angebot in den betroffenen Kitas abgesenkt wird oder es sogar zu Schließungen kommt“, so Schäfer. Die Lebenshilfe hat mittlerweile angekündigt, dass sie sich aus der Kitaarbeit zurückziehen wird, wenn die Arbeit mit beeinträchtigten Kindern nicht wie bisher mit festangestellten Therapeuten in den Einrichtungen weiterlaufen kann.