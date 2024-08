Kerwespaziergang und ein Gottesdienst auf Pfälzisch – am Wochenende wurde in Erfenbach bei der vierten Zeltkerwe gefeiert. Mit dabei war auch viel Musik.

Bereits im vergangenen Jahr sei die Kerwe sehr gut besucht gewesen, sagt Paul-Peter Götz, der Ortsvorsteher von Erfenbach. „Doch dieses Jahr waren noch mehr Leute da als in den letzten Jahren, es war wirklich unfassbar“, berichtet Götz. Er eröffnete gemeinsam mit Oberbürgermeisterin Beate Kimmel am Freitag die Kerwe. „Die Dorfgemeinschaft soll gefördert werden und Tradition soll weiterleben. Das hier bei der Kerwe zu erleben, freut mich sehr“, betont Götz. Dem Fassbieranstich am Freitag folgte Live-Musik von der Band Pina Colada. Auch am Samstag gab es Live-Musik. „Die Stimmung war richtig gut, die Leute haben auf den Tischen getanzt und das Zelt war voll“, erzählt Götz – erfreut über den gelungenen Abend.

Kerwestrauß mit 60.000 bunten Bändern

Gleich zwei Besonderheiten brachte diese Kerwe mit sich. So wurde der Gottesdienst am Sonntag von Pfarrer Christoph Kraut auf Pfälzisch gehalten. „Davon waren alle total begeistert“, erinnert sich der Ortsvorsteher. Und dann gab es in diesem Jahr auch zum ersten Mal statt eines Kerweumzugs einen Kerwespaziergang, bei dem jeder eingeladen war mitzulaufen. „Wir sind an verschiedenen historischen Häusern vorbeigelaufen. Viele Vereine haben sich verkleidet und mitgemacht und auch Leute, die einfach so Lust hatten mitzulaufen, waren dabei“, berichtet Paul-Peter Götz und ergänzt: „Das hat alles hervorragend funktioniert und der Kerweplatz war voll.“ Nach dem Aufstecken des Kerwestraußes, der aus ungefähr 60.000 bunten Bändern bestand, und der Kerwerede spielte die ortsansässige Strauchwiesenband.