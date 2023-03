Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es wird wohl in diesem Corona-Sommer nichts mehr werden mit Kunst des Wiedersehens. Weder im Unterhammer, wo explizit Künstler ausstellen sollten, die bereits da waren. Noch im Schweinstal, wo im Natursteinwerk Picard das 12. Bildhauersymposium vorgesehen war. Was jedoch bleibt, sind Spaziergänge dorthin, wo Kunst den öffentlichen Raum prägt. Hier Teil 3 unserer kleine Serie, in dem es um Erlebnisse mit dreidimensionalen Arbeiten im östlichen Landkreis geht.

Kontaktsperren, Ausgehbeschränkungen und Heimarbeiten pendeln sich langsam als stete Begleiter unseres Alltags ein. Wir fangen an, uns mental an Corona-Regeln zu gewöhnen, um nicht zu