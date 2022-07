Einer aufmerksamen Spaziergängerin ist es laut Polizei vermutlich zu verdanken, dass es am Donnerstagvormittag in der Mehlinger Heide zu keinem größeren Brand kam. Die Frau war bei ihrem Spaziergang gegen 8.50 Uhr auf eine Rauchentwicklung abseits des Fußgängerweges aufmerksam geworden. Als sie nachschaute, entdeckte sie auf dem Boden zwischen Geäst und Büschen einen Grillrost mit Aluschale, in dessen Umfeld der Bodenbewuchs bereits angefangen hatte zu schwelen. Die Zeugin verständigte umgehend die Feuerwehr, und dank des schnellen Eingreifens konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Polizei sucht Gruppe junger Männer

Weil am Brandort der Eindruck entstand, dass hier jemand in der Heide genächtigt hatte, wurden weitere Ermittlungen eingeleitet. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine Gruppe junger Männer, die am Morgen gesehen wurden, als sie die Heide verließen. Ob sie die Nacht in der Heide verbrachten, ist unklar. Die Männer seien in zwei silberfarbene Pkw gestiegen, die in der Nähe abgestellt waren, und davongefahren. Die Gruppe oder auch weitere Zeugen werden gebeten, sich umgehend bei der Kripo Kaiserslautern, Telefon 0631 369 2620, zu melden. In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei: „Die lang anhaltende Trockenheit und die sommerlichen Temperaturen sorgen derzeit in der Region für eine hohe Brandgefahr in Wald, Wiese und Feldern. Bitte vermeiden Sie deshalb unbedingt offenes Feuer in der freien Natur und werfen Sie auch keine Zigarettenkippen weg! Jede noch so kleine Glut kann jetzt zu einem verheerenden Brand werden, der Mensch und Tier in Gefahr bringen und großen Schaden anrichten kann!