Nachdem er von einer Forstmaschine angefahren wurde, musste ein Spaziergänger am Donnerstagabend verletzt ins Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer der Forstmaschine im Wald bei Mehlingen unterwegs. Beim Rückwärtsfahren übersah er den Spaziergänger hinter sich. Aufgrund der steilen Böschung konnte der Spaziergänger den Weg nicht verlassen. Er wurde von der Maschine erfasst und an den Unterschenkeln überrollt. Sanitäter kümmerten sich um ihn und brachten ihn in ein Krankenhaus.