Während die Intensivstation im Westpfalz-Klinikum voll belegt ist, hatten sich am vergangenen Montag etwa 1200 Menschen zu einem sogenannten Spaziergang verabredet, um gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zu demonstrieren. „Wir haben so gut wie kein freies Intensivbett hier. Immer wenn ein Schwerkranker aufgenommen wird, müssen wir schauen, wo kriegen wir diesen Patienten unter“, schildert Christian Mönch, der Ärztliche Direktor des Westpfalz-Klinikums, die aktuelle Situation im Krankenhaus. Den Corona-Protest sehe er kritisch. „Inhaltlich kann ich das persönlich nicht nachvollziehen“, so Mönch.

Fragen, warum es so weit gekommen ist

Man müsse sich aber auch fragen, warum es so weit gekommen ist. Es sei ein Ausdruck der Enttäuschung, die es in diesem Land gebe, über das vergangene Jahr und die Corona-Pandemie. „Für mich ist es auch ein Zeichen von Politikschwäche. Viele Corona-Maßnahmen sind zugunsten des Wahlkampfes auf der Strecke geblieben. Das muss man so sagen. Es wurde nicht inhaltlich, sondern wahlkampftaktisch gearbeitet. Auch deshalb ist eine große Frustration der Bevölkerung da. Es gibt Menschen, die sich auf diesem Weg Luft machen“, sagt Mönch. Es sei klar, dass es keine Toleranz gegenüber Radikalisierungen geben dürfe, dennoch müsse man solche Proteste ernst nehmen.

Mit einer Allgemeinverfügung, die bis 9. Januar gilt, hat die Stadtverwaltung weitere Montagsspaziergänge oder vergleichbare Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet untersagt. Wie die „Freien Pfälzer“, so heißt ein Kanal beim Messengerdienst Telegram, über den zu den „Spaziergängen“ aufgerufen wurde, am Samstag gegenüber der RHEINPFALZ mitteilten, soll die Veranstaltung am Montag dennoch stattfinden. Oberbürgermeister Klaus Weichel habe man mitgeteilt, dass man das Verbot als „gegenstandslos“ betrachte.